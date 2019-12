Dieci anni di Roma: dallo scudetto sfiorato, agli addii di Totti e De Rossi. Ecco gli highlights del decennio

La notte del 25 aprile 2010 si posiziona di diritto tra le date più nere, non solo del decennio, ma della storia romanista tutta. I giallorossi di Ranieri, primi in classifica, perdono in casa contro la Sampdoria e dicono di fatto addio ai sogni di gloria. Il quarto scudetto sembrava a un passo grazie a una cavalcata pazzesca con 24 risultati utili consecutivi, che aveva trovato il suo culmine nella clamorosa vittoria per 2-1 contro l’Inter di Mourinho. Ma quella partita con i blucerchiati cambiò tutto. Era l’ultima Roma targata Sensi capace di sognare qualcosa. Ed è stata l’ultima Roma in grado di lottare davvero per il gradino più alto della Serie A.

Valerio Salviani