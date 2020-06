Diawara si rialza: “Solo lavorando duramente si superano le difficoltà” – FOTO

Non è stato un ritorno in campo semplice per Amadou Diawara: prima l’errore con la Sampdoria che è costato il gol di Gabbiadini, poi lo stop sfortunato col Milan che ha portato al rigore per i rossoneri. Il centrocampista guineano ha vissuto una stagione travagliata soprattutto a causa di un brutto infortunio, che l’ex Napoli ha preferito curare con una terapia conservativa invece di un intervento. Il mediano classe ’97, che contro l’Udinese dovrebbe scendere in campo dall’inizio al posto dello squalificato Veretout, si è dato la carica sui social. “Solo lavorando duramente si superano le difficoltà e si raggiunge il successo”, ha scritto su Instagram Diawara.