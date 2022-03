Di Giannantonio porta la Roma in pista: correrà con il lupetto di Gratton sul casco

Il pilota di MotoGp non ha mai nascosto la sua passione per i colori giallorossi e da oggi porterà il simbolo del club in ogni gara

Redazione

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la partnership con il pilota di MotoGp, Fabio Di Giannantonio. Sul casco del pilota della Ducati del team Gresini Racing, ci sarà spazio per il lupetto di Gratton, simbolo del club. Di Giannantonio ha anche rilasciato delle dichiarazioni nelle quali ammette la sua grande passione per i colori giallorossi: "Amo la AS Roma da quando amo le moto, quindi praticamente da sempre. Ogni volta che ho l’occasione corro allo Stadio Olimpico per vederla dal vivo, ma ovviamente le tappe della Moto GP non mi permettono di tifarla dagli spalti. Ora invece potrò portarla orgogliosamente sempre con me!”. Il procuratore sportivo del pilota è Diego Tavano, figura conosciuta dalle parti di Trigoria. L'agente cura gli interessi anche del centrocampista giallorosso Edoardo Bove.