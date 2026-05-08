Di Francesco: “Fermare la Juve? Non serve chiedere, la Roma deve pensare a sé”

Le parole del tecnico del Lecce: "Mi sono arrivati messaggi dai romanisti come sempre, noi vogliamo cercare di portare a casa punti preziosi e fare una prestazione di livello"

La corsa Champions della Roma non passa dalle sole prestazioni della squadra di Gasperini. Per centrare il traguardo serve anche che una tra Juventus (a +1) e Milan faccia un passo falso. I bianconeri saranno impegnati domani sera contro il Lecce, allenato da Di Francesco. L'ex tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport del discorso Champions relativo alla Roma. Ecco le sue parole.