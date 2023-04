Di Francesco: “A Roma ho litigato con dei giocatori. Sgridai Zaniolo davanti a tutti”

Su Roma-Barcellona. "Ci credevo alla rimonta. Pensavo fosse possibile perché, nonostante il 4-1 dell'andata, abbiamo giocato una grande partita. Ho scelto di giocare una partita molto aggressiva. Ora sembra facile dirsi, ma tutti credevano nella rimonta. Ricordo che nel 3-0 di Manolas tutti festeggiavano e io davo indicazioni. Florenzi mi ha guardato e mi ha detto 'mister, non ci credo', così ho cercato di mantenere alta la tensione. Gli unici tiri in porta che abbiamo ricevuto sono stati negli ultimi quattro minuti. È stata un'impresa, ma, ridendo, dico sempre che quell'impresa mi ha portato sfortuna. Sembra quasi che io sia stato punito dalla sorte dopo quella gara".

Sull'esordio di Zaniolo a Madrid."La squadra era demotivata e c'era questo ragazzo che migliorava di allenamento in allenamento. Una volta l'ho rimproverato davanti a tutti e ha reagito con una determinazione impressionante. Ho scelto di dargli un premio e dimostrargli la mia fiducia, sentivo che poteva diventare un giocatore importante e l'ho fatto debuttare nella partita più difficile. L'infortunio che ha avuto lo ha ferito, non so né voglio sapere perché alla Roma è finita così, ma sono sicuro che ha ancora tempo per dimostrare il suo valore"