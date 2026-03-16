Di Canio, le assurde frasi in tv: “Manca un rosso a Malen col Genoa, nessuno ne parla”

Paolo Di Canio a Sky Calcio Club ha commentato dell'episodio del rosso di Wesley. L'ex Lazio ha condannato la decisione di Massa, ma ha anche parlato di un presunto aiuto arbitrale nei confronti dei giallorossi contro il Genoa la scorsa settimana. Queste le sue parole: "Ad ogni partita si sta creando una confusione senza precedenti, anche sui falli violenti. Prendiamo ad esempio Genoa-Roma, ve la ricordate? Ok, sul tiro di Koné c'è il fallo di mano di Malinovskyi che stoppa proprio la palla. Ma perché nessuno ha mai parlato dell'espulsione che ci doveva essere su Malen che fa una sforbiciata in testa a Ostigard e che gli dà un calcio in testa pericolosissimo? Lì invece è stato solo ammonito. Cioè, pari e patta no? Se è pericoloso entrare sulla caviglia di uno, è grave anche dare un calcio al volo in piena sforbiciata sulla testa di un giocatore. Comunque su Wesley non c'era la seconda ammonizione. Ed è stato un errore grave perché ha cambiato il corso della partita".