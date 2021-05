Derby, svelata la coreografia: ‘Daje Roma daje’ in Curva Sud – FOTO

Sono stati venduti dei biglietti virtuali per la stracittadina e su ogni posto acquistato c'è una maglia, che sarà poi recapitata a casa

Stasera si gioca un altro derby a porte chiuse e i tifosi sperano che possa essere l'ultimo. I tifosi avrebbero voluto essere vicini alla squadra e la Roma in qualche modo lo ha reso possibile. Sono stati venduti dei biglietti virtuali per la stracittadina e su ogni posto acquistato c'è una maglia per l'occasione che sarà poi recapitata direttamente a casa. Oltre a questo, la Società ha messo in scena una coreografia basica ma d'impatto: le parole "Daje Roma daje" ricoprono tutta la Curva Sud centrale.