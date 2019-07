Derby Lazio-Roma, c’è il rischio anticipo

Mancano ancora più di tre settimane all’inizio del campionato, ma c’è già aria di derby. Merito o colpa – dipende dai punti di vista – del sorteggio andato in scena ieri a Milano. Il calendario ha messo di fronte Lazio e Roma alla seconda giornata (mai giocato così presto). Una stracittadina sotto l’ombrellone, in programma il 1 settembre. Eppure, si legge su iltempo.it, non è da escludere un possibile anticipo all’ultimo giorno di agosto. Con la concomitanza di Juventus-Napoli, una sarà giocata di sabato e l’altra di domenica. È assai probabile che la decisione ricada sul derby della Capitale, con una ripercussione anche dal punto di vista televisivo. La prima scelta infatti spetta a Sky che, salvo clamorosi colpi di scena, opterà per la sfida scudetto tra Sarri e Ancelotti. A quel punto Lazio-Roma andrebbe a DAZN, con l’appuntamento fissato per sabato 31 agosto. Appena un mese, il countdown è già partito.