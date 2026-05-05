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Derby, i tifosi contro il caro biglietti: “Friedkin quanto tieni al tuo guadagno?”

Derby, i tifosi contro il caro biglietti: “Friedkin quanto tieni al tuo guadagno?” - immagine 1
Nel mirino la società che ha imposto prezzi alti anche per gli abbonati
Redazione

Due striscioni sono apparsi ieri all'esterno dell'Olimpico. Nel mirino ci sono i Friedkin e i prezzi stabiliti per il derby tra Roma e Lazio di domenica 17 maggio (quasi sicuramente alle 12,30) in particolare per gli abbonati di curva Nord che hanno avuto la prelazione per ottenere i tagliandi di tribuna Tevere. Il primo recita: "Derby 25-26, abbonati senza chiedere nulla in cambio. Mr. Friedkin quanto tieni al tuo guadagno?". L'altro ancora più deciso: "73 euro prezzo dedicato? Avete rotto il c...o. Vogliamo rispetto per l'abbonato". Fin qui la Roma è la terza squadra in Italia dopo Inter e Milan per spettatori allo stadio, ma considerata la capienza è quella che ha fatto registrare più sold out.

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