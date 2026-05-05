Derby, i tifosi contro il caro biglietti: “Friedkin quanto tieni al tuo guadagno?”

Due striscioni sono apparsi ieri all'esterno dell'Olimpico. Nel mirino ci sono i Friedkin e i prezzi stabiliti per il derby tra Roma e Lazio di domenica 17 maggio (quasi sicuramente alle 12,30) in particolare per gli abbonati di curva Nord che hanno avuto la prelazione per ottenere i tagliandi di tribuna Tevere. Il primo recita: "Derby 25-26, abbonati senza chiedere nulla in cambio. Mr. Friedkin quanto tieni al tuo guadagno?". L'altro ancora più deciso: "73 euro prezzo dedicato? Avete rotto il c...o. Vogliamo rispetto per l'abbonato". Fin qui la Roma è la terza squadra in Italia dopo Inter e Milan per spettatori allo stadio, ma considerata la capienza è quella che ha fatto registrare più sold out.