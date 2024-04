Derby, aggressione di alcuni tifosi laziali al pulmino che trasportava disabili

L'accaduto denunciato dai responsabili della società Arvalia, che si occupa di accompagnare in collaborazione con la Roma

Si allunga l'elenco di episodi di violenza e di tensione fuori dallo stadio Olimpico a margine del derby Roma-Lazio di sabato pomeriggio. Come riporta corriere.it i responsabili della società Arvalia, che si occupa di accompagnare in collaborazione con la Roma a guardare le partite i tifosi disabili di fede giallorossa, hanno denunciato di aver subìto un'aggressione (da tifosi laziali) nella serata mentre riportavano a casa i supporter della squadra di Daniele De Rossi. Uno dei loro pulmini è stato danneggiato nella parte posteriore, in particolare nella maniglia del portellone dal quale accedono le persone costrette sulla sedia a rotelle. Ma ci sarebbero segnalazioni anche dell'aggressione a un tifoso disabile dopo il derby.