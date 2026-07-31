La Roma di Super Marco. Quella che ha regalato ai tifosi il terzo scudetto della storia. Un'epoca gloriosa, ormai lontana, che Delvecchio - da spettatore - spera di rivivere presto. Nell'intervista realizzata in collaborazione con idealista, l'ex attaccante giallorosso ha parlato della nuova Roma, del ritorno in Champions League e delle prospettive per la prossima stagione. Perché dopo anni difficili, qualcosa sembra essere cambiato. E Delvecchio torna a vedere una luce. La Roma è tornata dove deve stare. In Champions League. E per Super Marco il ritorno nell'Europa che conta è un passaggio fondamentale. "Era ora, una squadra come la Roma non può non stare in Champions League. Siamo tornati nel posto che ci spetta", le sue parole. L'ex numero 24 giallorosso guarda con fiducia al futuro. La qualificazione alla massima competizione europea non deve essere un punto di arrivo, ma un nuovo inizio.

"Spero l'anno prossimo la Roma possa fare bene in Champions, ma soprattutto in campionato". Una fiducia che nasce anche dalle sensazioni intorno al nuovo progetto. Dopo tanto tempo, Delvecchio vede finalmente prospettive importanti. "Io, dopo tanti anni in cui non vedevo grandi prospettive, mi sento molto fiducioso per il prossimo anno. Secondo me può essere veramente l'anno buono". Un'annata che potrebbe avere un significato ancora più speciale. Perché coincide con il centenario del club. Un appuntamento che rende tutto ancora più affascinante. "Sarebbe spettacolare visto che combacia con il centenario. Però tocchiamo ferro, non diciamo niente".