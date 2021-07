Delio Rossi: “Tra le big Mourinho è quello che rischia di più. Conosco la piazza”

L'ex allenatore della Lazio ha parlato dei nuovi allenatori in Serie A

Sarà una Serie A senza dubbio interessante e divertente, soprattutto grazie agli allenatori che sono tornati in panchina e quelli che hanno cambiato colori. Da Inzaghi a Sarri, poi Spalletti e Allegri, oltre ovviamente a José Mourinho. L'arrivo del portoghese alla Roma ha messo d'accordo quasi tutti, anche se c'è qualcuno che mantiene qualche dubbio. Chi rischia di più delle big? Delio Rossi, ex allenatore della Lazio intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', ha le idee chiare: “Mourinho, sicuramente. Conosco un po’ la piazza… Ma anche Inzaghi, dico che per lui all’Inter non sarà facile. Parti da una squadra che ha vinto lo scudetto e, facendo il raffronto con l’anno prima, dovrà minimo vincere. Gli auguro di riuscirci”.