De Siervo sulla pirateria: “Non pagare porta problemi a squadre come la Roma”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto durante il Social Football Summit allo stadio Olimpico. Il dirigente del campionato italiano ha parlato del tema della pirateria. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.it: "Non pagare significa non sostenere la squadra per cui si dice di fare il tifo. Parliamo di 300 milioni di euro all’anno, vuol dire che squadre del calibro di Roma o Lazio devono rinunciare a uno o due campioni all’anno".