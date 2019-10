De Sanctis: “Zaniolo ha sempre dato le risposte che ci aspettiamo. Riccardi talento puro”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match tra Roma e Borussia Moenchengladbach ha parlato il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis. Ecco le sue parole.

DE SANCTIS A SKY

C’è emergenza, ma in questa situazione tutti devono dare di più, vecchi e giovani. Prendimao Zaniolo: vi sta dando le risposte?

Zaniolo le risposte le ha sempre date. E’ un anno costantemente che è protagonista della Roma nella prima squadra. Ha sempre fatto quello che gli è stato chiesto sia dentro e sia fuori dal campo. In un percorso di crescita condiviso in cui la Roma ha mostrato di tenerci tanto con il rinnovo di contratto. Poi ieri c’è stato questo episodio, con tutto il rispetto per mister Capello che ha segnato la storia del calcio, tra l’altro quella della Roma. Permettetemi la battuta, in queste ultime 24 ore forse l’unica cosa più goffa che ho visto è stata la rovesciata di Lele Adani mentre festeggiava il River in finale. Noi da Nicolò stiamo ricevendo tantissimo. Non c’era veramente nessun motivo per considerare Nicolò al di fuori degli schemi della regolarità di un ragazzo forte, un grande professionista, ma pur sempre un adolescente.

Come state affrontando le difficoltà con questi infortuni?

Hai sottolineato le difficoltà e ti ringrazio di questo, ma io non voglio alibi. Il progetto è ambizioso, l’allenatore è forte, rispettato e ben voluto. Siamo un po’ in ritardo per i punti accumulati, ma crediamo moltissimo nel lavoro che sta facendo Fonseca, rivoluzionando la squadra. Ci vorrà del tempo, modulando le energie dei protagonisti. Ci prendiamo tutta la stagione per fare i bilanci.

Ci si chiede quando verrà data la possibilità a Riccardi di giocare…

È il talento più puro che abbiamo. Su di lui si sono accesi presto i riflettori e l’interesse delle altre squadre. Ha bisogno di tempo per affermarsi ad altissimo livello e noi lo dobbiamo valutare quotidianamente. Sia nella Primavera sia nella prima squadra. E’ apprezzato moltissimo dalla società e da Fonseca.

DE SANCTIS A ROMA TV

Partita importante dopo la Sampdoria.

Sì,la partita di Genoa non è stata brillantissima. Abbiamo la possibilità di rimetterci in pista con un buon risultato, per metterci in una condizione migliore in classifica per evitare patemi.

Per sopperire agli infortunati si è pensato a Zaniolo come falso nove.

Quello che dice il mister è corretto, abbiamo una rosa per sopperire agli infortunati. Zaniolo è un professionista dentro e fuori dal campo. Siamo contenti di lui come di tutti i giovani che abbiamo.

Il Borussia Gladbach è prima in Bundesliga.

Si è una squadra forte e lo sta dimostrando. In Europa League è incappata in una giornata storta contro il Wolfsberger. Non dobbiamo farci ingannare da questo.