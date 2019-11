De Sanctis: “Ci teniamo a passare il turno per la crescita internazionale del club”

La Roma si gioca il passaggio del turno di Europa League nella sfida dello Stadio Fatih Terim, contro il Basaksehir. Ne ha parlato nel pre-partita anche il dirigente romanista Morgan De Sanctis. Le sue parole:

DE SANCTIS A SKY

Vittoria d’obbligo, lei ha giocato già qui al Galatasaray ma l’ambiente è diverso.

Questa società non è abituata ad avere un pubblico numeroso, stasera sembra ci sia il pienone. Ci aspettiamo una partita calda e intensa, ma questa squadra quando la pressione si è alzata ha sempre risposto positivamente con delle prestazioni.

Arbitraggi ma anche soglia dell’attenzione che è calata nelle scorse partite.

Abbiamo meno di quello che avremmo meritato, ora dobbiamo guardare alla praticità. Siamo artefici del nostro destino, dobbiamo fare quattro punti. Teniamo all’Europa League e al passaggio del turno, perché l’internazionalità della Roma dipende anche dal cammino europeo.

C’è Santon sulla fascia destra, è stupito dal mancato turnover di Fonseca?

Siamo alla seconda partita dopo la sosta, dare certezze alla squadra non cambiando tanto è un fatto legittimo. La rosa comincia a essere ad nuovo numerosa, ci sarà spazio per tutti e per il mister di fare turnover. Il gruppo è voglioso e l’ha dimostrato nelle difficoltà, speriamo le difficoltà numeriche siano sempre di meno e siano sempre maggiori i risultati.