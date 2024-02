De Rossi teme Juric e De Zerbi: “Guai a sentirsi appagati”. Pellegrini in gruppo

Daniele De Rossi si prepara a continuare la sua corsa in campionato che fino ad ora ha portato a uno score da 12 punti in 5 partite, assolutamente da Champions. Domani sera all'Olimpico arriva il Torino di Ivan Juric, allenatore temutissimo e molto rispettato dallo stesso tecnico giallorosso, che ne ha parlato oggi in conferenza stampa: "È la squadra peggiore da affrontare dopo aver giocato 120 minuti. Ma non voglio sentir parlare di sbornia o appagamento perché abbiamo vinto i sedicesimi, non la coppa, e vorrebbe dire che ho fatto un lavoro pessimo". De Rossi ha confessato anche un 'sogno' per l'attacco romanista, ovvero la coppia Lukaku-Abraham:"Ma non so Tammy quando sarà al 100%". Non solo, perché ha detto la sua anche sul Brighton che avrebbe voluto evitare, ma soprattutto DeZerbi è un suo grande amico e in particolare lo sono le figlie. Gaia ed Elisabetta, entrambe classe 2005, si sono conosciute a Londra dove vivono e si sono molto legate, addirittura vedono insieme le partite della squadra giallorossa in un Roma Club. Intanto, come il manager del Brighton, anche Daniele De Rossi si sta guadagnando stima nell'ambiente calcistico. Ma c'è chi frena, come Billy Costacurta: "Non è un pochino troppo presto per chiamare allenatori lui e Gilardino?",dice l'opinionista Sky che però poi ritratta e ammette di aver detto "una stro....a".