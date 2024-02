Costacurta su De Rossi e Gilardino: “Presto per chiamarli allenatori”. Poi ritratta

Alessandro Costacurta, nel corso di un programma su Sky Sport, ha risposto ad un commento di Paolo Condò sulle scelte di Genoa e Roma di affidare le loro panchine a Gilardino e De Rossi, due campioni del mondo del 2006. Il giornalista stava facendo dei complimenti ai due allenatori e a quel punto è intervenuto l'ex giocatore con una frase di dissenso: "Non è un pochino troppo presto per chiamarli allenatori?". Dopo la precisazione di Condò che gli ha fatto notare la gavetta di Gilardino partito dalla Serie D e arrivato in A, Costacurta ha ritrattato: "Si dicevo allenatori di Serie A... la butto li poi in realtà ho detto una str*****a"