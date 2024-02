Una spia a Trigoria: la Polizia ferma l’analyst di Juric che osservava l’allenamento

Juric ci riprova. Come quasi un anno fa, a Trigoria è spuntato Michele Orecchio, collaboratore del tecnico del Torino e analyst delle squadre avversarie dei granata. La polizia di Spinaceto ha infatti fermato nei pressi del Centro Sportivo Fulvio Bernardini un uomo che stava spiando l'allenamento di rifinitura della Roma prima della sfida di domani sera all'Olimpico contro il Toro, appostato e nascosto tra gli alberi. Si trattava appunto di Michele Orecchio, analista dello staff di Juric che aveva il compito di carpire segreti ed eventuali mosse tattiche provate dal mister giallorosso. Curiosamente, la stessa cosa era successa ad aprile del 2023, quando Mourinho e Nuno Santos avevano saputo della presenza della spia, perlustrando così il centro sportivo e poi annullando addirittura la seduta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.