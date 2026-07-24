Nel giorno del suo compleanno Daniele De Rossi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Tante le domande sul Genoa, ma DDR trova sempre l'occasione anche per parlare di Roma. Queste le sue parole: "Ho fatto tanti compleanni in ritiro, quello più impresso è quello dei 18 anni. Gli amici lo festeggiavano fuori, io in ritiro ma con lo Scudetto della Roma sul petto". Il riferimento è alla stagione 2001/2002, la prima con la prima squadra dopo anni nelle giovanile. L'esordio poi arrivò il 30 ottobre 2001 contro l'Anderlecht in Champions League. Da quel giorno partì una storia d'amore lunga 18 anni, terminata a maggio 2019 nel match col Parma, l'ultima volta con la maglia della Roma prima della breve esperienza al Boca Juniors.