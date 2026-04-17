Sul caos di questa settimana in casa Roma è intervenuto anche Daniele De Rossi, nella conferenza stampa a due giorni dall'importante sfida contro il Pisa in programma domenica a Marassi. Il tecnico rossoblù, bandiera giallorossa, ha commentato così in merito alla situazione in casa capitolina: "Non la sto vivendo. Sto guardando da fuori. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c'è un po' di baruffa mediatica, e un po' all'interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento". Poi sul suo futuro, visto che negli ultimi giorni si era vociferato anche di un ritorno a Trigoria: "Non ho mai iniziato e finito una stagione, ci sono stati tanti accostamenti che a me fanno piacere. Per me la fretta non esiste, sono abitudinario: se sto bene in un posto mi ci lego a doppia mandata".