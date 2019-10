De Rossi, la Fiorentina non molla: nuovo tentativo per gennaio

Daniele De Rossi potrebbe chiudere in anticipo la sua avventura al Boca Juniors. Dopo l’accoglienza da star e il gol all’esordio, l’ex capitano della Roma non è riuscito più a imporsi, complici i problemi fisici che l’hanno fermato. Come scrive La Nazione, la Fiorentina potrebbe tornare sulle sue tracce e fare un nuovo tentativo a gennaio. Il ds del Boca Burdisso ha smentito la possibilità di una rescissione di contratto, ma se De Rossi dovesse decidere di tornare a casa i viola sarebbero pronti a offrirgli un contratto.