De Rossi: “In Nazionale sono l’ultimo arrivato, devo lavorare”

L'umiltà, la voglia di lavorare e di mettersi a disposizione di tutti: valori che Daniele De Rossi conosce e che non ha mai perso. Scelto da Roberto Mancini nel suo team per Euro2020, l'ex capitano della Roma, alla sua prima esperienza in uno staff tecnico dopo il ritiro dal calcio giocato, ha raccontato nel docu-film della Rai "Sogno Azzurro" il suo ruolo all'interno del gruppo della Nazionale: "Mi sono messo a disposizione: sono l'ultimo arrivato e devo fare il lavoro sporco. Non è niente di speciale, un po' di sano nonnismo che mi faccio da solo. L'ultimo arrivato deve portare i palloni, i cornetti, raccogliere le casacche. Qui nessuno mi fa pesare di essere l'ultimo arrivato. Ma non mi trattano neanche con i guanti bianchi".