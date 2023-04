De Rossi, il nuovo tatuaggio è un omaggio a papà Alberto

Daniele ha voluto omaggiare il padre, ex allenatore della Primavera giallorossa, con un nuovo disegno sulla pelle. Questa volta però non c'entra la Roma

Una foto sul prato dell'Armando Picchi per sempre sulla pelle. La storia calcistica di Daniele e AlbertoDe Rossi è strettamente collegata a quella della Roma ma non solo. L'ex numero 16 e capitano giallorosso, nella giornata di ieri, è tornato dal suo tatuatore di fiducia (lo stesso che ha tatuato le tre coppe sul braccio di Mourinho) per omaggiare il padre, questa volta però con un riferimento al Livorno. L'ex allenatore della Primavera (oggi responsabile sviluppo e formazione allenatori delle giovanili) dal 1983 al 1986 ha infatti vestito la maglia amaranto e prima di un match di casalingo, era stato fotografato mano nella mano con suo figlio, Daniele, proprio sul prato dello stadio di casa. Quello scatto ieri è diventato l'ultimo tatuaggio (in ordine cronologico) sulla pelle di De Rossi che ha voluto così omaggiare papà Alberto.