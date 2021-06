De Rossi è pronto per Euro2020: con l’Italia canta “Lella” di De Angelis – VIDEO

Il video, pubblicato dallo stesso Daniele su Instagram, fa parte di “Sogno Azzurro”, il documentario realizzato dalla Rai che andrà in onda da domani sera al 10 giugno su Rai Uno.

Daniele De Rossi è pronto per il suo primo Europeo da membro dello staff di Roberto Mancini. L'Italia l'11 giugno scende in campo contro la Turchia per la prima sfida della competizione. E spunta un video divertente. Come è solito fare quando un calciatore viene acquistato da un club, o comunque prima di iniziare la stagione sportiva, questo sale su una sedia e canta davanti ai compagni di squadra. E De Rossi non si è tirato indietro e ha voluto farlo con una canzone romana: "Lella", di Edoardo De Angelis ma portata al successo da Lando Fiorini, trasformata dai tifosi giallorossi anche in un coro da stadio. Il video, pubblicato dallo stesso De Rossi su Instagram, fa parte di “Sogno Azzurro”, il documentario realizzato dalla Rai che andrà in onda da domani sera al 10 giugno su Rai Uno. E Daniele, come tutti gli Azzurri (calciatori e non) sarà protagonista. Con un pizzico di Roma, come sempre, nel cuore. E nella testa.