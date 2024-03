De Rossi: “Ci saranno dei cambi. Ho grande fiducia in tutti i giocatori”

"Vedremo come i ragazzi reagiranno agli allenamenti ravvicinati dopo la partita di Firenze" ha detto il mister giallorosso in vista della sfida di ritorno contro il Brighton

Daniele De Rossi ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali della Roma, in vista della sfida di ritorno contro il Brighton in programma stasera alle ore 21:00 all'Amex Stadium. Di seguito le sue parole: " Una gara di livello altissimo contro una squadra molto forte, che ha creato delle occasioni importanti all'andata sapendo che loro possono fare gol a chiunque, quindi dobbiamo essere attenti come lo siamo stati all'andata".

Si aspetta un Brighton diverso tatticamente? "Tutte le squadre cambiano qualcosa nel doppio confronto, anche il Feyenoord lo ha fatto. Comunque è una squadra con dei concetti e dei principi di gioco molto chiari e non andranno lontano dalle loro idee di sempre"

Rotazioni possono esserci? "Ci saranno dei cambi perché ho grandi fiducia in tutti quanti i giocatori, vedremo come staranno nelle prossime ore e vedremo come reagiranno a questi allenamenti ravvicinati dopo Firenze. Ma sono sereno, chiunque andrà in campo farà una grande partita"

Giocare in Inghilterra ha sempre un fascino particolare? "Si, sono felice di scoprire uno stadio che non ho mai visitato, qui c'è un fascino ed un'atmosfera incredibili. Si tratta di una squadra emergente che sta dando tanto e mostrando tanto di se stesse in Premier League e siamo contenti di andarcela a giocarce sul loro campo per il passaggio del turno".

