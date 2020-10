De Rossi all’ex Roma Marcucci: “Ti ho visto da bambino con il 16, ora faccio il tifo per te” – VIDEO

L’ex Roma Andrea Marcucci è un nuovo giocatore della Reggina. Si tratta di un nuovo capitolo della carriera del giovane centrocampista, che ha indossato la maglia giallorossa fino al gennaio del 2019, prima del trasferimento al Foggia. Nel corso del suo primo giorno a Reggio Calabria, è arrivata a sorpresa la dedica del suo idolo Daniele De Rossi. Queste le parole di DDR in un videomessaggio: “Io ho passato tante cose alla Roma, una me la ricordo con particolare piacere. Eravamo in ritiro, la mattina scendiamo per la rifinitura e vediamo i ragazzini della Roma che entrano in campo, con la numerazione dall’1 all’11. Invece il capitano, un piccoletto biondo, aveva il 16. Mi avvicino alla panchina, chiedo a Muzzi il perché e mi spiega com’era iniziata questa storia. Ho avuto il piacere di conoscerti di persona in prima squadra, papà mi ha detto delle cose stupende su di te. Per me è un onore che tu indosserai ancora il 16: fallo diventare il tuo numero. Faccio un grande in bocca al lupo e alla piazza di Reggio Calabria, ricca di nostri amici. Faccio il tifo per te!“.