Senza Cristante, oggi tocca a Marten de Roon prendere le chiavi del centrocampo della Roma accanto a Manu Koné. Il giocatore olandese esordisce da titolare con la maglia giallorossa in una sfida sentitissima come quella in casa del Como di Fabregas. L'ex Atalanta ha parlato ai microfoni di 'Dazn' a pochi minuti dal fischio d'inizio:

Come si è preparato e che emozione prova per l'esordio da titolare con la Roma? "È sempre bello, soprattutto giocare da titolare per la Roma. Ci siamo preparati molto bene, la sosta è stata lunga ma ci siamo allenati bene. Ho ritrovato condizione per giocare, non sarà facile ritrovare il ritmo alla prima ma l'unico modo per farlo è giocando. Proverò a dimostrare di essere ancora un calciatore e che la Roma possa anche vincere contro il Como".

Come ha visto Gollini? "L'ho visto tranquillo, i portieri si preparano da soli. Conosce l'ambiente, ha giocato tante partite ed è un ragazzo di esperienza. Secondo me sarà prontissimo".