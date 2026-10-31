Settima gara di fila dal primo minuto per l'olandese che ha ringraziato i tifosi: "Grazie per il vostro supporto"

Redazione
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Uno spettatore urla “Forza Lazio”, Pandolfi risponde: “C'è solo la Roma”. E scatta l'applauso

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Settima presenze di fila per Marten de Roon che si conferma uno dei fedelissimi di Gasperini. Dal primo minuto anche oggi contro l'Udinese e un'altra grande gara per l'olandese che ha poi esultato sui social: ""Dolcetto o scherzetto? Tre punti sono meglio! Grazie per il vostro supporto e godetevi una dolce notte di Halloween giallorossi!". Su Instagram è arrivato anche il post di Soulé: "Un'altra vittoria. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere. Forza Roma!". L'argentino non ha segnato ma ha messo a referto due assist. In gol Mora che ha scritto: "+3".

De Roon Udinese Calcio v AS Roma

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