Settima presenze di fila per Marten de Roon che si conferma uno dei fedelissimi di Gasperini. Dal primo minuto anche oggi contro l'Udinese e un'altra grande gara per l'olandese che ha poi esultato sui social: ""Dolcetto o scherzetto? Tre punti sono meglio! Grazie per il vostro supporto e godetevi una dolce notte di Halloween giallorossi!". Su Instagram è arrivato anche il post di Soulé: "Un'altra vittoria. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere. Forza Roma!". L'argentino non ha segnato ma ha messo a referto due assist. In gol Mora che ha scritto: "+3".