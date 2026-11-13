Una coppia che si è ritrovata dopo un solo anno e che rischia di fare la storia della serie A. Marten De Roon infatti, finora ha giocato con Gasperini ben 278 partite. La maggior parte, ovviamente, ai tempi dell'Atalanta ma anche a Roma l'olandese sta trovando parecchio spazio. In Italia parliamo della seconda coppia più longeva di sempre in termini di allenatore-giocatore. In vetta ci sono Scirea e Trapattoni (292 con la Juventus) ed è stata appena superata quella di Blason e Nereo Rocco (277 con Triestina e Padova). L’obiettivo è diventare prima della fine della stagione la coppia più longeva del calcio italiano. Obiettivo decisamente alla portata considerato che De Roon ha già giocate 8 partite su 15. L’olandese, inoltre, dovrebbe strappare il rinnovo di almeno un anno.