De Gea migliore in campo, Nuno Campos: “Non tanto per merito suo”- FOTO

Il commento ironico del vice di Paulo Fonseca, dopo le occasioni sbagliate dalla Roma contro il Manchester United

La Roma viene eliminata dall'Europa League nonostante la vittoria per 3-2 contro il Manchester United. Nella gara dell'Olimpico, secondo il sito portoghese "GoalPoint", il migliore in campo è stato il portiere dei Red Devils David de Gea, autore di dieci parate, sette di queste su conclusioni dalla distanza ravvicinata. Nuno Campos, vice di Paulo Fonseca, sul suo profilo Instagram ha commentato ironicamente: "Non tanto per merito suo". Il riferimento è chiaro: sul 2-1 la Roma ha sprecato due chiare occasioni da gol, con Dzeko e Pedro che da ottima posizione hanno calciato addosso al portiere spagnolo.