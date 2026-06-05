A trentasette anni dalla tragica scomparsa, i tifosi della Roma ricordano Antonio De Falchi. I gruppi della Curva Sud ieri sera si sono ritrovati a Torre Maura, sotto l'abitazione della famiglia De Falchi, e hanno provveduto, insieme ai residenti e chi era con Antonio a Milano in quel maledetto giorno, a rendere più vivi i colori giallo e rosso del cuore disegnato sull'asfalto, oltre ad aver dipinto nuovamente il manifesto di Antonio. Infine, è stato esposto anche uno striscione: "Perpetuamente Antonio con noi" con la cornice di bandiere e fumogeni. Da quel 4 giugno 1989, i romanisti non hanno mai dimenticato l'uccisione di un tifoso, di un ragazzo, di un figlio di Roma.