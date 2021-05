Darboe: “L’esordio un sogno che diventa realtà, grazie Roma” – FOTO

Il centrocampista della Primavera, in campo negli ultimi minuti al Ferraris: "Ringrazio anche la mia famiglia e quelli che hanno sempre creduto in me"

Redazione

Contro la Sampdoria Ebrima Darboe ha fatto il suo esordio in Serie A, entrando al posto di Villar negli ultimi minuti. Il giorno dopo la sfida con i blucerchiati, il centrocampista classe 2001 ha pubblicato su Instagram le foto del suo ingresso in campo, scrivendo: “Un sogno che diventa realtà. Felice di aver fatto il mio debutto in Serie A, voglio ringraziare tutti specialmente la mia famiglia, la Roma e quelli che fin dall'inizio hanno sempre creduto in me”. Darboe, che ha fatto l'esordio assoluto con la Roma nel gennaio del 2019, è arrivato in Italia dal Gambia da giovane migrante, senza i suoi genitori.