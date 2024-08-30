Kevin Danso non ci sta. Dopo il mancato trasferimento alla Roma, il centrale austriaco si è sfogato sui social dando la sua versione dei fatti. Dopo essere sbarcato nella Capitale, Danso è stato sottoposto alle visite mediche di routine che hanno però dato esito negativo facendo così saltare la trattativa: "Sono deluso e sconvolto dagli eventi degli ultimi giorni e dal mancato trasferimento alla Roma. Soprattutto, sono molto sorpreso dalla presunta ragione per cui il trasferimento è fallito. Sia i medici dell'Austria (ÖFB) che il dipartimento medico del Lens mi hanno monitorato da vicino e mi hanno visitato regolarmente negli ultimi anni". Queste le prime parole del centrale che prosegue: "Più di recente, sono stato sottoposto a una valutazione approfondita all'inizio del ritiro a Lens e non sono mai state riscontrate irregolarità. Pertanto, le interpretazioni del controllo medico della Roma lasciano molto perplessi e sono del tutto incomprensibili per me e la mia squadra". L'austriaco ha poi concluso: " Discuterò ora della mia situazione con i responsabili del Lens e dell'Austria e mi concentrerò sui quello che mi aspetta".