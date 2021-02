Danilo: “La Roma è tra le più forti in Italia, può vincere lo scudetto”

Sabato alle 18 Juventus e Roma si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, tra le squadre più in forma in questo momento, schiereranno Danilo sulla corsia di destra. Il terzino ha parlato dei giallorossi a Sky Sport.

Vi apprestate ad affrontare la Roma, è una tra le candidate per lo Scudetto?

Secondo me è una delle squadre più forti in Italia, hanno un buon allenatore e dei giocatori di qualità. Quindi sì, possono vincere lo Scudetto.

Dopo la sconfitta con l’Inter avete cambiato marcia: è più una questione mentale o tecnica?

Un po’ di tutto, l’atteggiamento mentale va incontro a quello che facciamo sul campo. Quella sconfitta è stata dura per noi, ma da un paio di partite stavamo giocando bene, con un bell’atteggiamento. Secondo me, le squadre che credono nel proprio gioco, sono quelle che da una sconfitta imparano qualcosa e cambiano atteggiamento ed è quello che abbiamo fatto.