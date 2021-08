Dan e Ryan Friedkin presenti allo Stadio Olimpico

Proseguono nella loro tradizione i proprietari della società giallorossa

Dan e Ryan Friedkin proseguono dove avevano lasciato, presenziando al match casalingo contro la Raja Casablanca. Di certo non potevano perdersi la prima partita di José Mourinho come allenatore della Roma allo Stadio Olimpico, per giunta di fronte a diecimila sostenitori giallorossi dopo più di un anno senza tifosi negli stadi. La dirigenza, sempre vicina alle dinamiche di campo e societarie, dimostra sempre vicinanza alla squadra e questo viene sicuramente molto apprezzato dalla tifoseria giallorossa, in netta contrapposizione con la dirigenza precedente targata James Pallotta.