Ieri sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini, ora c'è grande attesa per la prima conferenza stampa di Tony D'Amico. Il ds la prossima settimana parlerà a Trigoria (giorno ancora da definire). Oggi ha assistito all'amichevole contro la Primavera tra una telefonata e l'altra. L'obiettivo è chiudere finalmente il colpo Summerville, ma serve alzare la posta in palio. Il West Ham chiede 50 milioni di euro. D'Amico lavora anche su altri tavoli: occhi su Garnacho e Nusa. Per il ruolo di vice Malen il preferito è Tresoldi mentre è in stand by la trattativa per Moreira.