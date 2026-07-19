Oggi il ds ha assistito all'amichevole contro la Primavera
Gasperini no stop: dopo l'amichevole allenamento in bicicletta per le vie di Roma
Ieri sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini, ora c'è grande attesa per la prima conferenza stampa di Tony D'Amico. Il ds la prossima settimana parlerà a Trigoria (giorno ancora da definire). Oggi ha assistito all'amichevole contro la Primavera tra una telefonata e l'altra. L'obiettivo è chiudere finalmente il colpo Summerville, ma serve alzare la posta in palio. Il West Ham chiede 50 milioni di euro. D'Amico lavora anche su altri tavoli: occhi su Garnacho e Nusa. Per il ruolo di vice Malen il preferito è Tresoldi mentre è in stand by la trattativa per Moreira.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Roma, all in su Summerville: pronta una seconda offerta per accontentare il West Ham
Calciomercato AS Roma
Calciomercato, sirene inglesi per Koné: la Roma fissa il prezzo
Partite
Primo test per la Roma, contro la Primavera finisce 6-0: doppiette per Dybala e Dovbyk
News AS Roma
Mondiali, oggi la finale Spagna-Argentina. Ecco per chi tiferanno i giallorossi
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Summerville, le 48 ore decisive. Stallo Moreira
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti