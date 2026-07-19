Oggi il ds ha assistito all'amichevole contro la Primavera

Redazione
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Gasperini no stop: dopo l'amichevole allenamento in bicicletta per le vie di Roma

Ieri sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini, ora c'è grande attesa per la prima conferenza stampa di Tony D'Amico. Il ds la prossima settimana parlerà a Trigoria (giorno ancora da definire). Oggi ha assistito all'amichevole contro la Primavera tra una telefonata e l'altra. L'obiettivo è chiudere finalmente il colpo Summerville, ma serve alzare la posta in palio. Il West Ham chiede 50 milioni di euro. D'Amico lavora anche su altri tavoli: occhi su Garnacho e Nusa. Per il ruolo di vice Malen il preferito è Tresoldi mentre è in stand by la trattativa per Moreira.

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