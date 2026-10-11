Non solo de Roon. A pochi minuti dal fischio d'inizio del big match tra Como e Roma sono arrivate anche le parole del direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ai microfoni di 'Dazn':

Nella preparazione di questa partita vi aspettate qualcosa di particolare da parte del Como? "I principi delle due squadre sono un po' diversi, ci aspettiamo una bella partita tra due squadre forti. Il tempo di prepararla, con il rientro dei Nazionali tutti venerdì, non è stato tantissimo. Ma ci sono mesi di lavoro importante alle spalle. Ci auguriamo una bella partita tra due squadre forti e uno spot per il calcio italiano".

C'è tanta Atalanta oggi in campo. L'infortunio di Svilar non ci voleva: cosa vi aspettate da Gollini? "E' un grande dispiacere perdere giocatori importanti come Svilar o anche Cristante. Sono infortuni un po' lunghi e salteranno un po' di partite. Ma tutti i ragazzi che fanno parte della rosa hanno una grande fiducia del club e dell'allenatore, ed è per questo che sono qui. Per Gollini, come de Roon o tutti i ragazzi che hanno l'opportunità di mettersi in mostra, è una motivazione e non un peso".

Come sta Pellegrini e quanto può essere importante, anche in prospettiva? "Per noi è stato un acquisto, lo abbiamo trovato in scadenza. Lui come Dybala, Cristante... per noi sono stati i primi acquisti del mercato. Pellegrini ha vissuto mesi molto difficili dopo l'infortunio di maggio, ha lavorato tanto in estate e anche per lui credo sia una grande motivazione oggi tornare. Siamo felicissimi di vederlo in campo e siamo convinti possa dare una grande mano al gruppo".