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D'Amico pronto a sostituire Massara. Gasp chiama Greenwood. Idea Kolo Muani

Giornata caldissima per quanto riguarda il futuro ds della Roma: Massara è vicino all'addio e l'Atalanta ha ufficializzato nel pomeriggio la risoluzione con Tony D'Amico che ora è a un passo da Trigoria. Il dirigente firmerà un contratto di tre anni a poco più di un milione a stagione e sarà operativo a partire dai prossimi giorni. Sul tavolo c'è già la trattativa legata a Mason Greenwood. L'inglese è il preferito di Gasperini e proprio il tecnico si è già mosso in prima persona: nei giorni scorsi lo ha chiamato per capire le intenzioni del giocatore che vuole tornare a giocare la Champions League.

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Novità importanti arrivano anche dalla Turchia: i giallorossi starebbero preparando un'offerta ufficiale al PSG per Randall Kolo Muani. A rappresentare il francese nelle trattative c'è il cugino, che negli ultimi giorni non è riuscito a trovare un accordo col Bayern Monaco.

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