Mason Greenwood è l'obiettivo numero uno della Roma. L'esterno piace a Gasperini e - secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta - il tecnico si è già mosso in prima persona, nei giorni scorsi lo ha chiamato per capire le intenzioni del giocatore che ha voglia di giocare in Champions League la prossima stagione.

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Il Marsiglia ha bisogno di vendere, ma non ascolterà offerte inferiori ai 50 milioni di euro poiché il 50% del guadagno finirà nelle casse del Manchester United. Il rapporto tra le due società è ottimi e nei prossimi giorni ci saranno altri contatti. E ad occuparsi della questione ci sarà il nuovo ds che con molta probabilità sarà Tony D'Amico che è ad un passo dalla Roma.