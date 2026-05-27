Ora è ufficiale: Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Le strade del ds e del club si dividono dopo 4 anni, questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro". Si spiana la strada per la Roma che ha già da tempo avviati i contatti con lui per prendere il posto di Massara che è pronto a salutare dopo poco meno di un anno dal suo arrivo. Firmerà un contratto di tre anni a poco più di un milione a stagione e sarà operativo a partire dai prossimi giorni. Sul tavolo i rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini oltre alle cessioni entro il 30 giugno.