La Roma ha cominciato la caccia sul mercato, con il focus principale che resta l'attacco. Grazie alla Champions League l'asticella dei colpi si può alzare e in Turchia si parla di un nome decisamente importante, già noto al calcio italiano. Secondo il giornalista turco di 'TRT Sport' Doruk Tecimer, i giallorossi starebbero preparando un'offerta ufficiale al PSG per Randall Kolo Muani. In particolare, a rappresentare il francese ex Juve in sede di trattativa c'è il cugino, che non è riuscito a trovare la quadra con il Bayern Monaco. Il nome di Kolo Muani è stato caldo in questi mesi anche in Turchia, da dove però ad ora non si è tornato a muovere nulla. L'attaccante in prestito al Tottenham da gennaio tornerà appunto al PSG, ma non per restare. In Serie A ha giocato pochi mesi, con la Juve, ma ha inciso parecchio.