I giallorossi avrebbero messo nel mirino l'attaccante francese che alla Juve ha fatto benissimo
Da Greenwood a Nusa: caccia ai rinforzi per la Champions League
La Roma ha cominciato la caccia sul mercato, con il focus principale che resta l'attacco. Grazie alla Champions League l'asticella dei colpi si può alzare e in Turchia si parla di un nome decisamente importante, già noto al calcio italiano. Secondo il giornalista turco di 'TRT Sport' Doruk Tecimer, i giallorossi starebbero preparando un'offerta ufficiale al PSG per Randall Kolo Muani. In particolare, a rappresentare il francese ex Juve in sede di trattativa c'è il cugino, che non è riuscito a trovare la quadra con il Bayern Monaco. Il nome di Kolo Muani è stato caldo in questi mesi anche in Turchia, da dove però ad ora non si è tornato a muovere nulla. L'attaccante in prestito al Tottenham da gennaio tornerà appunto al PSG, ma non per restare. In Serie A ha giocato pochi mesi, con la Juve, ma ha inciso parecchio.
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