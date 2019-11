Damiano dei Maneskin: “Bellissima vittoria. A Londra andrò in un Roma Club”

Damiano David, frontaman dei Maneskin, è stato intercettato fuori dallo Stadio Olimpico. Il rocker, si è fermato a parlare ai microfoni di Roma TV, visibilmente felice per la vittoria dei giallorossi contro il Napoli. Queste le sue parole:

Grande partita della Roma.

Bellissima vittoria, me la sono proprio goduta.

Ora testa alle prossime partite.

Purtroppo non potrò esserci, però abbiamo preso una grande strada, quella giusta. Sempre Forza Roma.

Come farai a seguire la Roma se ti trasferisci a Londra, come annunciato a X Factor.

Sì mi trasferirò a Londra, ma ho già trovato un Roma club in zona (ride, ndr)