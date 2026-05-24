L’attesa sta per finire. Manca sempre meno al match più decisivo dell’anno. Come nel 2025, la Roma si gioca la Champions fino all’ultimo minuto, ma con una sottile differenza: stasera i giallorossi sono padroni del proprio destino. Nessun calcolo, nessuno sguardo agli altri campi: conta solo portare a casa la vittoria. E Gasp lo sa. Per questo non vuole commettere errori: i migliori sin da subito. Davanti ci sarà il tridente dei sogni: Soulé, Dybala e Malen. Qualche dubbio a centrocampo: non è escluso che possa partire Koné titolare, proprio perché il tecnico vuole chiudere la pratica subito. In difesa, al posto di Ndicka, ci sarà l’ex Ghilardi, al ritorno al Bentegodi dopo un anno. Sulla fascia, invece, al posto di Wesley, spazio a Rensch: l’uomo chiamato a replicare la prestazione monstre di Parma. Un ultimo passo, ancora.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui(Koné), Rensch; Soulé, Dybala; Malen.