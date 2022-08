Dal Giappone, durante il Mondiale la Roma affronterà gli F-Marinos a Yokohama

La Roma, durante la sosta per il Mondiale in Qatar, avrebbe già programmato la prima amichevole. Secondo la testata giapponese Sponichi, infatti, il club giallorosso volerà a Yokohama per giocare un match contro gli F-Marinos il 3 novembre, squadra che milita nella J1 League, la Serie A giapponese. Ma non solo. Il club giallorosso farà un vero e proprio tour nel paese asiatico, con il resto delle partite che devono ancora essere programmate.