Da Zidane a Kakà: ecco i giocatori preferiti di Ibanez – FOTO

Roger Ibanez, arrivato quest’inverno nella Capitale, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza in giallorosso non riuscendo a trovare spazio e poi vedendosi fermare il campionato a causa del coronavirus. Ora trascorre la quarantena a casa e ha tempo anche per qualche gioco social come quello al quale ha partecipato nelle ultime ore scrivendo i suoi giocatori preferiti in base alla nazionalità. Kakà è stato designato per il Brasile, mentre per l’Italia c’è Pirlo. In Spagna, secondo lui, il migliore è Iniesta, mentre in Germania, Argentina e Olanda, sono rispettivamente Klose, Messi e Sneijder. Chiude con Suarez per l’Uruguay, Beckham per l’Inghilterra e Zidane per la Francia.