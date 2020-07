Da Totti a Calafiori: il terzino sarà il 170° romano a esordire in giallorosso

Francesco Totti e Daniele De Rossi sembrano irraggiungibili. 786 partite il primo e 616 il secondo, considerando tutte le competizioni. Sono loro a guidare la classifica dei calciatori nati a Roma e provincia che hanno più volte vestito la maglia della loro città. Una graduatoria di 169 giocatori ai quali, domani, si aggiungerà Riccardo Calafiori. Il terzino della Primavera, come annunciato da Fonseca nell’intervista precedente alla gara con la Juventus, giocherà all’Allianz Stadium in occasione dell’ultima giornata di campionato.

L’elenco dei romani è lunghissimo. E comprende pure sei calciatori che la formazione capitolina, in seguito, l’hanno anche allenata: Carlo Mazzone, Claudio Ranieri, Giovanni Degni, Fulvio Bernardini, Bruno Conti e Luciano Spinosi. Al contrario, gli altri tre allenatori romani che non hanno giocato con la prima squadra della Roma sono Ezio Sella, Guido Baccani e Antonio Trebiciani.

Il conteggio tiene conto di tutte le presenze in gare ufficiali, coppe comprese. Dei 169 giocatori, 157 sono riusciti a esordire in Serie A, gli altri 12 si sono dovuti accontentare delle altre competizioni. Tra questi, spunta Attilio Gregori: 11 partite, tutte in Coppa Italia.

Romani in giallorosso, la classifica per presenze in tutte le competizioni

1. Francesco Totti: 786 presenze

2. Daniele De Rossi: 616

3. Giuseppe Giannini: 437

4. Bruno Conti: 402

5. Agostino Di Bartolomei: 311

6. Fulvio Bernardini: 294

7. Giancarlo De Sisti: 279

8. Alessandro Florenzi: 279

9. Amedeo Amadei: 234

10. Attilio Ferraris IV: 231

11. Alberto Ginulfi: 200

12. Stefano Desideri: 189

13. Franco Peccenini: 186

14. Cesare Augusto Fasanelli: 184

15. Alberto Orlando: 174

16. Francesco Rocca: 172

17. Amos Cardarelli: 157

18. Francesco Scaratti: 154

19. Fabio Petruzzi: 152

20. Alberto Aquilani: 149

21. Luciano Spinosi: 144

22. Egidio Guarnacci: 142

23. Luigi Di Biagio: 140

24. Antonio Fusco: 133

25. Fabrizio Di Mauro: 131

26. Paolo Jacobini: 127

27. Odoacre Chierico: 119

28. Massimiliano Cappioli: 110

29. Lorenzo Pellegrini: 104

30. Giovanni Degni: 100

31. Lamberto Leonardi: 100

32. Giampaolo Menichelli: 99

33. Aleandro Rosi: 98

34. Francesco Graziani: 97

35. Lionello Manfredonia: 94

36. Attilio Mattei: 92

37. Roberto Scarnecchia: 90

38. Enrico Schiavetti: 85

39. Francesco Statuto: 85

40. Bruno Ballanti: 83

41. Roberto Muzzi: 83

42. Luigi Albani: 78

43. Mario De Micheli: 75

44. Antonio Di Carlo: 74

45. Gianluca Curci: 63

46. Claudio Matteini: 59

47. Stefano Pellegrini: 57

48. Walter Casaroli: 56

49. Roberto Policano: 52

50. Vittorio Dagianti: 49

51. Giovanni Corbjons: 48

52. Leandro Greco: 47

53. Alessandro Rinaldi: 44

54. Paolo Baldieri: 42

55. Mauro Sandreani: 40

56. Giovanni Bertini: 38

57. Alessandro Ferri: 38

58. Cesare Bovo: 37

59. Dante Di Benedetti: 35

60. Settimio Lucci: 33

61. Pietro Rovida: 33

62. Sandro Tovalieri: 33

63. Alessio Scarchilli: 32

64. Daniele Berretta: 30

65. Luigi Ziroli: 26

66. Daniele Corvia: 25

67. Alessio Cerci: 24

68. Stefano Impallomeni: 22

69. Mario Bossi: 19

70. Omero Urilli: 19

71. Antonino Bernardini: 18

72. Cesare Francalancia: 17

73. Valerio Virga: 17

74. Ippolito Ippoliti: 16

75. Paolo Borelli: 14

76. Alessio Romagnoli: 14

77. Walter Sabatini: 14

78. Mauro Nardoni: 13

79. Adelmo Prenna: 13

80. Marco Quadrini: 13

81. Giampiero Maini: 12

82. Enzo Cozzolini: 11

83. Attilio Gregori: 11

84. Ugo Cerroni: 10

Calciatori con 9 presenze:

Gianluca Cherubini, Balilla Lombardi, Francesco Quintini, Federico Viviani

Calciatori con 8 presenze:

Gianluca Caprari, Antonio Marcellini

Calciatori con 7 presenze:

Mirko Antonucci, Pietro Benedetti, Manuele Blasi, Alessandro Cucciari, Gabriele Grossi, Giacomo Valentini

Calciatori con 6 presenze:

Claudio Cavalieri, Daniele Conti, Alberto Di Chiara, Luca Pellegrini, Carlo Perrone, Armando Preti, Claudio Ranieri

Calciatori con 5 presenze:

Luciano Giudo, Otello Trombetta

Calciatori con 4 presenze:

Paolo Mastrantonio, Federico Ricci

Calciatori con 3 presenze:

Bruno Abbatini, Omero Carmellini, Nazzareno Celestini, Armando Colafrancesco, Marco D’Alessandro, Giampiero Imperi, Alfredo Marini, Massimiliano Marsili, Archimede Nardi, Romano Pontrelli, Giovanni Rosati, Giulio Scardola

Calciatori con 2 presenze:

Giampiero Betello, Andrea Borsa, Renato Cipriani, Andrea Conti, Daniele De Vezze, Luca Ferri, Franco Frasi, Carlo Mazzone, Aldo Nardi, Leonida Pallotta, Sergio Pellegrini, Stefano Pettinari, Fabrizio Romondini, Maurizio Thermes

Calciatori con 1 presenza:

Romolo Alzani, Massimo Berdini, Angelo Bianchi, Elio Bianchi, Andrea Briotti, Fernando Canestrelli, Eolo Capacci, Alessandro Crescenzi, Claudio Della Penna, Giampaolo Di Magno, Cataldo Di Virgilio, Damiano Ferronetti, Bruno Finesi, Antonio Gespi, Andrea Giacomini, Claudio Ingrassia, Umberto Lattuca, Giulio Liberati, Oscar Lini, Evaristo Malaspina, Riccardo Marchizza, Luca Mazzitelli, Ermanno Palmieri, Angelo Paolanti, Elio Pecoraro, Amedeo Rega, Alessio Riccardi, Filippo Scardina, Alfredo Scocco, Glauco Signorini, Edoardo Soleri, Franco Superchi, Ferro Tontini, Valerio Verre, Alfredo Welby, Oliviero Zega