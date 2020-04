Da Pallotta e la Roma 20mila dollari per l’emergenza coronavirus a New York

Dopo il contributo annunciato dal Roma Club New York, anche la società giallorossa di Trigoria si mette in prima linea per aiutare la città americana a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il presidente Pallotta ha infatti annunciato una donazione da 10mila dollari a cui si aggiungeranno altri 10mila a nome della società per la campagna “New York Kicks Coronavirus”: la raccolta fondi ha visto coinvolti già oltre 34 club di tifosi da tutto il mondo e alcune organizzazioni come il Coni. La somma raggiunta andrà interamente ai “NYC Health + Hospitals”, contribuendo ad aiutare più di un milione di persone a cui non è possibile accedere alla sanità privata e che non può permettersi i costi delle cure ospedaliere. L’obiettivo prefissato inizialmente era di 15mila dollari ma è stato già ampiamente superato.