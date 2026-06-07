Non è un giorno come tutti gli altri per Flavio Cobolli. Il tennista romanista, infatti, questo pomeriggio alle 15 sfiderà Zverev sul campo centrale-Philippe Chatrier del Roland Garros di Parigi. Si tratta della prima finale del Grande Slam nella carriera dell'ex calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma, che ha ricevuto l'in bocca al lupo per il match da diversi giallorossi. A poche ore dalla finale, infatti, Eurosport ha condiviso un video di incoraggiamento con video-messaggi di tanti amici di Cobolli, personaggi dello spettacolo e dello sport. A spiccare, a tinte giallorosse, El Shaarawy, Nainggolan e Pisilli. Il Faraone, in questi giorni in viaggio di nozze, ha incitato così il tennista: "Ciao Flavio, ti volevo salutare e fare i complimenti per tutto quello che stai facendo e per dove sei arrivato. Ti faccio un grande in bocca al lupo per la finale, mi raccomando: facciamo tutti il tifo per te, sei il nostro orgoglio". Poi è stato il turno del Ninja: "Flavietto, ti faccio un grande in bocca al lupo. Te lo meriti perché hai giocato in una maniera incredibile. Io tifo per te: uno perché sei romanista, due perché sei di Roma, tre perché ci sentiamo anche personalmente e sei uno che lavora. So che ce la farai, un grande abbraccio". Infine è arrivato il video-messaggio anche di Pisilli, impegnato in questi giorni con la Nazinale: "Ciao Fla', volevo farti un grande in bocca al lupo per la finale. Siamo tutti molto orgogliosi del tuo percorso. Mi raccomando, in bocca al lupo". Tra gli altri Alessandro Borghi, Gazzelle, TrediciPietro, Alessandro Cattelan, Yeman Crippa, Max Gazzè, Leo Gassmann e Danilo Gallinari.

Caricamento post Instagram...