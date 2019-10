Da Dani Dzeko a Francesco Perotti: i figli dei giallorossi cantano l’inno della Roma – FOTO

Erano quasi quarantacinque mila voci ieri all’Olimpico a cantare “Roma Roma Roma” prima della partita con il Milan. Forse non i più rumorosi ma sicuramente i più teneri dei tifosi erano in tribuna Monte Mario. Nei palchetti riservati alle famiglie dei calciatori è impossibile non notare ogni volta che la Roma gioca in casa, i figli di alcuni dei giocatori giallorossi correre da una parte all’altra. Ma c’è un momento che li unisce tutti ed è quello dell’inno: ieri a immortalarlo sono stati Amra Dzeko, che ha postato su Instagram il video di lei con il piccolo Dani (travestito da Supereroe come papà Edin) che lo cantano a squarciagola. Un po’ più timido il piccolo Francesco Perotti, che pure conosce quasi tutte le parole e che – in casa e fuori – gira sempre con la maglia regalata da papà Diego. È ancora troppo piccolo ma imparerà presto anche Mattia, il figlio di Spinazzola. Per ora canta mamma Miriam, tra poco si unirà anche lui.