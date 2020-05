Roma, da Cafu a Maradona e Iniesta: il dream team di Spinazzola – VIDEO

Leonardo Spinazzola racconta il suo ‘dream team’. La top 11 del terzino della Roma è votata completamente all’attacco, un 4-3-3 in cui “cerchiamo di fare più gol degli avversari, perché sono tutti fenomeni e geni”. Il giocatore giallorosso, attraverso i canali social del club, ha scelto la squadra dei suoi sogni: “Il portiere è Buffon, è il più forte di tutti i tempi e non c’è bisogno di dire nulla. A destra è una bella lotta, ma c’è Cafu, perché ha tutto. E’ un esterno al posto di un terzino, ha vinto tutto ed è giusto mettere lui. Al centro Nesta e Maldini, i maestri della difesa. A sinistra Roberto Carlos, vale il discorso di Cafu. È il più forte per me, ha vinto tutto”.

Spinazzola continua con la sua formazione ideale: “A centrocampo dei geni che nascondono la palla. Pirlo ha una visione di gioco incredibile, come mezzali scelgo Iniesta e Zidane perché sono i professori. In attacco Messi, Ronaldo il fenomeno e Maradona, perché sono i primi tre della mia classifica dei più forti del pianeta”.